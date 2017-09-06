Trabzonspor savunmasını Tomas Hubocan’la güçlendirdi

Trabzonspor, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki Slovak stoper Tomas Hubocan'ı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililer Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için bir hamle yaptı. Bordo-mavililer Marsilya forması giyen 31 yaşındaki deneyimli Slovak stoper Tomas Hubocan’ı bir yıllığına kiraladı.

Trabzonspor hırs küpü Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da futbolcular hırs küpü. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavililerde futbolcular formayı almak için kıyasıya mücadele ediyor. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor, transferle ilgili KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan’ ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla”

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