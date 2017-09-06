Trabzonspor hırs küpü

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da futbolcular hırs küpü. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavililerde futbolcular formayı almak için kıyasıya mücadele ediyor.

Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 4 puan elde eden Trabzonspor, konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Son oynanan Fenerbahçe ve Göztepe maçlarının ardından ağır eleştirilere maruz kalan Karadeniz ekibi, lige verilen arada milli oyuncularından yoksun bir şekilde sıkı bir çalışma gerçekleştirdi. Milli Takım kamplarında bulunan oyuncuların da dönmesiyle birlikte hazırlıklarını tam kadro sürdürecek olan Trabzonpor’da, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal’ın ilk tercihi olmak için kıyasıya mücadele ediyor.Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği bordo-mavililerde, futbolcular teknik direktör Ersun Yanal’dan formayı kapmak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadelelerle dikkat çekiyor. “Formayı hak eden alır” mesajını sezon başında veren deneyimli çalıştırıcı ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, futbolcuların bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları Gençlerbirliği maçı öncesi moralleri yükseltiyor.

Hedef seri galibiyeler

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, özel yılda camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştı. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam her maçı tek tek düşünerek ilerleyeceklerini belirtti.