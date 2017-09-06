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Tercüman, Sergey Bazarevich ile Boris Sokolovsky’yi karıştırdı!

EuroBasket 2017'de Letonya ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısına katılan Rusya Başantrenörü Sergey Bazarevich, tercümanın kendisini yardımcısı Boris Sokolovsky'le karıştırmasına tepki gösterdi.
08:026 Eylül 2017
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EuroBasket'te bir garip basın toplantısı paylaşan: Sozcu

EuroBasket 2017’de mücadele eden Rusya’da başantrenör Sergey Bazarevich ve Timofey Mozgov’un Letonya maçı sonrası düzenlediği basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu.

Letonya  karşısında 84-69’luk yenilgiyle salondan ayrılan Rusya, turnuvanın ilk maçında Türkiye’yi 76-73 yenmiş, ardından Belçika’yı 76-67 mağlup etmeyi başarmıştı.

Letonya maçı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Başantrenörü Bazarevich, tercümanın kendisini yardımcısı Boris Sokolovsky zannetmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

05 Eylül 2017 Letonya, Rusya`yı ikinci yarıda devirdi Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4'üncü maçında Letonya, Rusya'yı 84-69 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İlgili Haberi Oku

Tercümanın basın mensuplarına “Timofey Mozgov ve koç Boris Sokolovsky yanımda” demesinin ardından Bazarevich elindeki kağıdı göstererek “Ben Sokolovsky değilim” diyerek susmayı tercih etti.

Hatasını anlayan tercüman daha sonra Timofey’e “Oyunla ilgili herhangi bir yorumun var mı?” sorunu yöneltti ancak bu kez de Rus oyuncunun “Yok” cevabı karşısında şoke oldu.

Boris Sokolovsky, Rusya Milli Takımı’nda Bazarevich’in yardımcılığını yapmakta. Bazarevich geçtiğimiz yıl Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı’nı çalıştırmıştı.

Etiketler
Boris Sokolovsky rusya Sergey Bazarevich Timofey Mozgov
Son güncelleme: 08:14 | 06.09.2017
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