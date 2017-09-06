Tanjevic’e ‘puro’ cezası!

Eurobasket 2017&#8217;de Karadağ&#8217;ın başında bulunan Bogdan Tanjevic&#8217;e ilginç bir ceza geldi.. Türk pasaportu da olan Tanjevic&#8217;e Macaristan maçı sonrasında basın toplantısına katılmayıp soyunma odasında puro içtiği gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildiği ifade edildi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t06 Eylül 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTercüman, Sergey Bazarevich ile Boris Sokolovsky`yi karıştırdı!\r. \t\t\t\tEuroBasket 2017'de Letonya ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısına katılan Rusya Başantrenörü Sergey Bazarevich, tercümanın kendisini yardımcısı Boris Sokolovsky'le karıştırmasına tepki gösterdi. \r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .