Suriye vatandaşlarının İstanbul’da Dünya Kupası kutlaması

Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turuna kalan Suriye Futbol Milli Takımı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını sevince boğdu. İstanbul'un semtlerinden Aksaray'da yüzlerce Suriyeli kutlama yaptı.

SÖZCÜ SKOR / 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde İran ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Suriye, play-off turuna katılmaya hak kazandı. Suriye’nin bu zaferi sonrası Türkiye’deki Suriye vatandaşları büyük sevinç yaşadı.

İran deplasmanında Tamer Haj Mohamad’ın golüyle 1-0 öne geçen Suriye, İran’ın forveti Sardar Azmoun’un iki golü sonrası 2-1 geriye düştü. Ancak maçın uzatma anlarında Omar Al Somah ile 2-2’lik beraberliği yakalayan Suriye, bu skorla play-off turuna katılma hakkı elde etmeyi başardı.

Tarihinde daha önce hiç Dünya Kupası’na katılmayan Suriye’nin bu başarısı sonrasında Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşları kutlama yaptı. İstanbul Aksaray’da çekilen görüntlerde bazı Suriye vatandaşlarının yol kapattığı ve büyük sevinç yaşadığı görülüyor.

Suriye’nin yer aldığı grupta İran, Güney Kore, Özbekistan, Çin ve Katar yer alıyordu.