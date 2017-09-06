Suratına tekme yiyen Şilili Sebastian Villegas ölümden döndü

Şili'de Antofagasta forması giyen Sebastian Villegas, iki hafta önce oynanan San Marcos maçında suratına yediği tekmenin ardından iyileşmeye başlıyor. Yıldız futbolcu ölümden döndüğü anları anlattı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Şili Kupası’nda San Marcos ve Antofagasta takımları arasında oynanan maçta Sebastian Villegas korkutucu bir sakatlık yaşadı.

Ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda topa kafasıyla müdahale etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun suratına rakibinin tekmesi geldi.

Kanlar içinde yerde kalan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı. Villegas’ın yüzündeki kırıklar nedeniyle iki operasyon geçireceği öğrenildi.

Pozisyon hakkında konuşan Villegas, “Kafamı belki de uzatmamam gereken bir topa uzattım. Doktorlar iki operasyon geçirmem gerektiğine inanıyorlar. İlk olarak yüzümün sağ tarafı ameliyat edilecek” dedi.

Geçireceği operayonlar hakkında konuşan Şilili futbolcu, “Suratımda birçok kırık var ama ilk operasyon çok önemli. Yüzümün bu kısmı biraz kaydı. İkinci operasyon da burnumu düzeltmek olacak” ifadelerini kullandı.

Geçirdiği travmanın boyutunu anlatan Villegas, “Tanrı’ya şükürler olsun ki bilincimi kaybetmedim. Sedyedeyken kan kustum. Çok travmatikti” şeklinde konuştu.

Öte yandan suratına tekme atan rakibinin bunu isteyerek yapmadığını bildiğini söyleyen Villegas, “O da çok korktu, buınu biliyorum. Kötü biri değil” yorumunda bulundu.