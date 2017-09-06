Son dakika haberi… Latovlevici Galatasaray’da!

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'da oynayan Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna dahil etti.

Lionel Carole’ün Sevilla’ya kiralanmasının ardından sol bekte alternatifsiz kalan Galatasaray aradığı sol beki buldu. Juventus’un Asamoah’ı bırakmaması üzerine arayışa giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor’da oynayan Iasmin Latovlevici’yi kadrosuna kattı. Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, Galatasaray savunma hattını Karabükspor’un başarılı sol beki ile güçlendirdi. Uzun süredir süren görüşmeler neticesinde sarı-kırmızılılar, hem Karabükspor ile hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Rumen oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un Kardemir Karabükspor’dan eski öğrencisi olan Latovlevici, sarı-kırmızılı kulübün sol bek sıkıntısını gidermek için çalışacak. Lige aslında bir sağ bek olan Martin Linnes’i kaydırarak başlayan Tudor’un eli, Latovlevici transferi ile rahatlayacak.