Serdar Aziz: ‘Maskeyle de olsa mutlaka oynamalıyım’

Ukrayna maçında burnu kırılan milli stoper Serdar Aziz, “Maskeyle de olsa mutlaka oynamalıyım” diyerek Tudor’un gönlünü fethetti.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Türkiye’nin, Ukrayna ile oynadığı maçta burnu kırılan Serdar Aziz, Galatasaray teknik heyetini sevindirdi.

Zorlu Antalyaspor maçı öncesi İgor Tudor'a, “Geçen sene de sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemedim.Artık tribünde oturamam. Maskeyle de olsa mutlaka oynamalıyım” diyen Serdar, özveri gösterdi. Yapılan özel maskeyle idmana çıkan başarılı stoper, maç gününe kadar antrenmanlarda kendini deneyecek.

Tudor'un izin vermesi halinde ise Serdar Aziz, maskeyle Antalyaspor sınavına çıkacak. Başarılı futbolcu, bu sezon üç lig maçında da 90'ar dakika forma giydi.

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