Şenol Güneş’ten eleştirilere yanıt: ‘Kadroyu da onlar yapsın’

Yeni transferleri oynatmıyor diye tepki alan Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Görevim en iyi takımı sahaya sürüp oyunculardan verim almak" sözleriyle çevresine dert yandı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Son dönemde eleştirilen Şenol Güneş sonunda patladı. “Yeni transferleri oynatmıyor” sözlerine karşı yakın çevresine dert yanan Güneş, “Benim görevim oyunculardan verim alıp en iyi kadroyu sahaya sürmek. Konuşanlar, çok iyi biliyorlarsa gelsinler, kadroyu kursunlar! Bu takımda bir sistem var.Onlarla her zaman konuşuyorum. Zaten zorlu bir maratona gireceğiz, herkese şans gelecek. Pepe bile gelirken 1 hafta takımdan ayrı çalıştı” ifadelerini kullandı.

‘BEŞİKTAŞLILAR ARKANIZDA’

Bşeiktaş Başkanı Fikret Orman da Şenol Güneş'e güvence verdi. Fikret Orman'ın, “Size ve tercihlerinize güveniyoruz. Canınız sıkılmasın, sadece yönetim olarak bizler değil, tüm Beşiktaşlılar arkanızda. Bizim için de neler söylüyorlar,ağzı olan konuşuyor. Futbol dışı şeyleri kafanıza takmayın” dediği ifade edildi.

Öte yandan ikili, Gary Medel'in durumunu da görüştü. Kurt teknik adam, Şilili futbolcuyu sağ bekte ya da stoperdedeğil orta sahada düşündüğünü ifade etti.