Şener Özbayraklı’dan Emre Belözoğlu ve küfür açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, Ukrayna karşılaşmasının ardından Emre Belözoğlu'nun kendisine küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi.

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, Türkiye-Ukrayna maçında Emre Belözoğlu’nun kendisine küfür ettiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İşte Şener Özbayraklı’nın Instagram hesabından yayınladığı o açıklama;

“Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini Emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur.”

Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım.Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur. Şener Özbayraklı (@senerozbayrakl)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 Eyl 2017, 02:47 PDT )

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