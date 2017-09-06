Samsunspor TFF 1. Lig’in en değerli 5. takımı

Futbolcu piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın değerlerine göre Samsunspor, TFF 1. Lig’in en değerli 5. takımı olurken, Abdülkerim Bardakçı ve Mohamed Larbi ise mevkilerinin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.

Yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Samsunspor bu sezon 15 oyuncu transfer ederek kadrosunu yenilerken, 19 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Geçen senelerde transfer cezası alan ve kadrosunu takviye edemeyen kırmızı-beyazlılar, ligin en düşük kadro değerine sahip takımlarından bir tanesiydi. Bu sezon transfer ettiği oyuncularla, kaliteli bir kadro yapılanması içerisine giren kırmızı-beyazlılar, ligin en değerli kadrolarından birine sahip oldu.

Samsunspor, transfer ettiği oyuncularla birlikte Transfermarkt’a 8,38 milyon Euro’ya kadar yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, 20,5 milyon Euro kadro değeri bulunan Çaykur Rizespor, 11,18 milyon Euro kadro değeri bulunan Adanaspor, 11,10 milyon Euro kadro değeri bulunan Ankaragücü ve 9, 23 milyon Euro kadro değeri bulunan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün ardından 8,38 milyon Euro olan kadro değeri ile ligin en değerli 5. takımı oldu. 1,60 milyon Euro kadro değeri bulunan Gaziantepspor ligin en düşük kadro değerine sahip takım olarak dikkat çekti.

Larbi ve Abdülkerim mevkilerinin en değerli oyuncusu

Yaklaşık 500 oyuncunun bulunduğu TFF 1. Lig'de ligin en değerli oyuncusu 2 milyon euro güncel piyasa değeri ile Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke oldu. Kweuke'yi sırasıyla Yonathan Del Valle, Jakob Jantscher, Erkan Zengin, Oğulcan Çağlayan, Magaye Gueye ve Robin Yalçın takip etti. Samsunsporlu 10 numara Mohamed Larbi ise 1,25 milyon Euro güncel piyasa değeri ile ligin en değerli 8. oyuncusu oldu. 1 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Abdülkerim Bardakçı ise, ligin en değerli stoper oyuncusu olarak dikkat çekti. Larbi ve Abdülkerim, ligde mevkilerinin en değerli oyuncusu oldular.

Samsunspor'un en değerliği oyuncuları ise 1,25 milyon Euro piyasa değerindeki Mohamed Larbi, 1 milyon Euro piyasa değerindeki Abdülkerim Bardakçı, 1 milyon euro piyasa değerindeki John Chibuike, 800 bin Euro değerindeki Georgios Samaras ve 500 bin Euro değerindeki Davy Angan oldu.