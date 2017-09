Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu’dan transfer açıklaması

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, transfer sezonunun bitmesine çok az bir süre kala, “Bu kadronun eksik bölgelerine takviye yapmaya çalışıyoruz. Bu takıma yakışır oyuncuları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu Rize'de oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde çalışmalarını Nuri Asan Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Alpay Özalan liderliğinde çalışan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın büyük bir bölümünü yoğun sağanak altında yapmak zorunda kaldı. İdman öncesinde Başkan Tutu ve Alpay Özalan önemli açıklamalarda bulundu. “Bu takıma yakışır oyuncular alacağız”

Transfer görüşmelerinin son hızla devam ettiğini ifade eden Erkurt Tutu, "Görüşmelerin devam ettiği oyuncular var. Yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz belirli bir aşamaya geldi. Transferler Samsun'a gelmeden, sonuçlanmadan çıkan bütün bilgiler farklı yerlere gidiyor. Her kulüp oyuncu arıyor. İyi oyuncu bulmak zor. Bizim bulduğumuz oyuncu gündeme düştüğü zaman iş, farklı yerlere gidiyor. Perşembe gününden sonra transferler iyice netleşecek. Şu anda görüşmelerin sonlandırıldığı bir oyuncu yok. Bugün hocamız ve futbol şube sorumlumuzla 2,5 saat bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek isimleri beraber değerlendirdik. Bize katkı sağlayacak oyuncular almamız lazım. Transferleri tamamen hocamızın isteği ve raporu doğrultusunda yapacağız. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmeyeceğiz. İyi bir kadromuz var. Bu kadronun eksik bölgelerine takviye yapmaya çalışıyoruz. Bu takıma yakışır oyuncuları kazandırmaya devam edeceğiz. Larbi'nin sakatlığı çok üzücü. Futbolda bunlar var. İnşallah bir an önce takıma döner" diye konuştu.

Özalan: “Bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz”

Alacakları galibiyet ile seri yapmak istediklerini vurgulayan Alpay Özalan, "Milli takım arasının bize yaradığını söyleyebilirim. Maç eksiği olan arkadaşlarımızın kondisyon eksiğini tamamlamak için hazırlık maçları oynadık. Antrenman eksiği olanlara da antrenman yüklemesi yaptık. Gerçek Samsunspor'u bundan sonra sahada göreceğiz. Önemli bir rakibe karşı mücadele vereceğiz. Son maçta kaybettiğimiz 3 puanın telafisini bu maçta yapmak için her türlü mücadeleyi sahada vereceğiz. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Biz bir hedef koyduysak her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu maç, inşallah bir serinin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Maçın Rize'de oynanması bizim için fark ermez. Zaten deplasmanda oynayacaktık. Her türlü şartı lehimize çevirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan idmana evlilik izninden dönen John Chibuike de katıldı.