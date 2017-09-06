Roger Federer ve Rafael Nadal ABD Açık’ta son 8’e kaldı

Tenisin iki büyük raketi Roger Federer ve Rafael Nadal son 8'e kaldı

Teniste sezonun 4. ve son grand slam'i ABD Açık'ta tek erkeklerin iki favorisi çeyrek finale çıktı.

4. turda 3 numaralı seri başı Roger Federer, Kohlschreiber'i 6-4, 6-2, 7-5; dünya 1 numarası Rafael Nadal da Dolgopolov'u 6-2, 6-4, 6-1'le yenerek son 8'e kaldı.

Federer, Del Potro'yu; Nadal da Rublev'i elerse, yarı finalde birbirleriyle karşılaşacak. Tek kadınlarda 1 numara Karolina Pliskova, Jennifer Brady'yi set vermeden yendi ve çeyrek finalde CoCo Vandeweghe ile eşleşti.

Madison Keys, 4 numaralı seri başı Svitolina'yı, Kaia Kanepi de Kasatkina engelini aşıp son 8'e adını yazdırdı.