Roger Federer ve Rafael Nadal ABD Açık’ta son 8’e kaldı

Teniste sezonun 4. ve son grand slam'i ABD Açık'ta tek erkeklerin iki favorisi çeyrek finale çıktı.
4. turda 3 numaralı seri başı Roger Federer, Kohlschreiber'i 6-4, 6-2, 7-5; dünya 1 numarası Rafael Nadal da Dolgopolov'u 6-2, 6-4, 6-1'le yenerek son 8'e kaldı.
Federer, Del Potro'yu; Nadal da Rublev'i elerse, yarı finalde birbirleriyle karşılaşacak. Tek kadınlarda 1 numara Karolina Pliskova, Jennifer Brady'yi set vermeden yendi ve çeyrek finalde CoCo Vandeweghe ile eşleşti.
Madison Keys, 4 numaralı seri başı Svitolina'yı, Kaia Kanepi de Kasatkina engelini aşıp son 8'e adını yazdırdı.