Robin van Persie’nin faturası kabardı! 1 golü 2 milyon TL!

Uyarılara rağmen milli takıma giden Hollandalı’nın sol dizinde yırtık tespit edildi. Sarı lacivertlilere 18.6 milyon Euro’ya mal olan 34’lük yıldızın bir golü için servet ödendi

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe kulübü, Robin van Persie'nin Hollanda Milli Takımı'nda yaşadığısakatlığın detaylarını paylaştı, sonuçlar hem üzdü hem kızdırdı.

Tecrübeli futbolcunun sol diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık ve ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Van Persie, 1 aylık tedaviye yanıt vermezse ameliyat masasına yatma ihtimali bulunuyor. Bu durumda da dönüşü 3ile 6 ayı bulabilir.

Sarı-lacivertliler, RVP'nin geleceğini, menajeriyle birlikte belirleyecek. Yıldız ismin sözleşmesinin dondurulmasıveya kontratının feshedilmesi gibi seçenekler masada.

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1 DAKİKASI 14.816 TL’YE GELİYOR

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de üç sezonda 87 maça çıkıp en az 22 mücadeleyi sakatlıkları nedeniylekaçıran Robin van Persie'nin maliyeti astronomik. Sarı-lacivertlilerde bir kupa bile kazanamayan RVP, 5.167dakika forma giydi ve 36 gol attı.

Bonservis, 2015'ten bu yana garanti ücret ve maç başı ödemeleriyle uğruna yaklaşık 18.6 milyon Euro harcanan Hollandalı'nın 1 dakikası 3.615 Euro'ya (14.816 TL), 1 golü ise 518 bin 888 Euro'ya (2 milyon 126 bin TL) denk geldi.

Bir dakikasıyla ikinci el araba, bir golüyle de boğaz gören lüks bir ev alınabilir.

Sakatlanan Robin van Persie`nin maaşını FIFA ödeyebilir Hollanda'nın Fransa ile yaptığı maçta sakatlanan Robin van Persie'nin oynayamayacağı dönemin ücretini FIFA'nın ödemesi gündemde. İlgili Haberi Oku