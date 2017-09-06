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Nikola Stojiljkovic Kayserispor’da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekiz'in Braga takımından Sırp golcü Nikola Stojiljkovic ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
22:006 Eylül 2017
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Nikola Stojiljkovic Kayserispor’da

Transfer döneminin son günlerinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekiz’in Sporting Braga takımından 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic’i transfer etti.

Kente gelen Stojiljkovic, Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte kendisini 1 yıllığını sarı kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin oyuncu ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulundu. 05 Eylül 2017 Kayserispor, Sırp forvet Stojiljkovic ile anlaştı Kayserispor forvet hattına takviye için aradığı santraforu Portekiz´de buldu. Sarı kırmızılılar bir haftadır sürdürülen görüşmelerin ardından Portekiz'in Braga takımından Sırp santrafor Nikola Stojiljkovic ile anlaştı. Stojiljkovic, yarın Kayseri´ye gelerek 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
kayserispor Nikola Stojiljkovic spor toto süper lig
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