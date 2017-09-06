Milan: Trabzonspor’la anlaştık, top Jose Sosa’da

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardıklarını ancak kararı Arjantinli futbolcunun vereceğini açıkladı.

Uzun süredir bir orta saha transferi için uğraş veren başkan Muharrem Usta, Jose Sosa’ya Bordo-Mavili formayı giydirmeye kararlı.

Dün Gianluca Di Marzio’nun 5 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa’nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, bugün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu.

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Premium Sport’a yaptığı açıklamada, Trabzonsporlulara Sosa müjdesini verdi.

Mirabelli, ”Biz Trabzonspor’la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa” dedi.

Bu gelişmelerin ardından bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Jose Sosa’nın, en genç cuma gününe kadar Türkiye’ye gelip, kendisini 3 yıllığına Trabzonspor’a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor hırs küpü Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da futbolcular hırs küpü. Rekabetin üst düzeyde olduğu bordo-mavililerde futbolcular formayı almak için kıyasıya mücadele ediyor. İlgili Haberi Oku