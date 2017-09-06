Mehmet Demirkol: ‘Hiçbir Türk hoca Arda’yı geri çağıramazdı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Ay Yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından ünlü yorumcu Mehmet Demirkol önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

“Basketbol maçını izlemişler galiba. Teşekkür etmek gerek. Lucescu daha basit plan yapmış herkesin anlayabileceği tarzdan. Sağ kanat kullanma derdimiz yoktu. Sol kanattan oynadık. Açıklar verdik başta. Silah olarak gördüğümüz yere onlar iyi baskı kurdu. Fiziken zayıf kalır mı dedik? Öyle olmadı.”

“MODRDI BUGÜN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜR”

“Hırvatlar şunu düşünüyordur sağ kanadı denedik olmadı. Uzaktan vurmayı denedik olmadı. Orta sahayı Milli Takımımızı aldı. Modric bugün çok üzülmüştür. Pas yapabileceği birisi yoktu. Bunu da biz yaptık.” Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

“O ALANDA HAKAN’DAN DAHA İYİ”

“Oğuzhan çok basit oynayabilen yenetkli bir oyuncu. Buna cürret etmeye kalkışmalı. Sorumluluk almalı. Kendisini arkada rahat hissediyor. Baskıyı kaldırıyor. Oğuzhan’ın kalabalıklar içinde de bir şeyler yapabileceğini göstermeli. Oğuzhan’dan yararlanmalıyız bu anlamda. O alanda Hakan’dan daha iyi.”

“3 BİN VERMEYECEKSİN, 3 MİLYONLUK FUTBOLCU İSTİYORSUN”

“Yabancı yerli ile bunun alakası olmadığını gördük. Bunlar basit şeyler. Kolay yol bunlar yabancı sınırlaması. İş yetiştirmekte. Eğitmenlerin iyi eğitim alması, ve onlara iyi para ödenmeli. Sen adama 3 bin vermeyeceksin. 3 bin verdiğin kişiden 3 milyonluk futbolcu yetiştirmesini istiyorsun. Böylesine tartışmalı Milli Takım’a çok iyi destek verdiler. Taraftarlar doğru olanı yaptı.” Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu Hırvatistan galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku “HİÇBİR HOCA YAPAMAZDI”

“Arda madem ki geri döndü bunları yapmak zorunda. Geri dönecek mücadele edecek. Bunu hiçbir hocayapamazdı. Hem geri çağırdı Lucescu hem kaptan yaptı. Türk teknik adam bunu yapamazdı. Topluma açıklayamazdı. Lucescu açıklar. Konuşur da konuşur. Umursamaz çünkü.”