Leicester City’ye Adrien Silva şoku! FIFA transferi 14 saniyeyle iptal etti

Leicester City'nin Sporting Lizbon'dan kadrosuna katmak istediği Adrien Silva'nın belgeleri, FIFA'nın sistemine 14 saniye gecikmeyle gidince transfer iptal edildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Sporting Lizbon’dan Adrien Silva’nın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaştı ancak FIFA’ya gönderilmesi gereken belgelerin 14 saniye gecikmesi nedeniyle transfer gerçekleşemedi.

Danny Drinkwater’un Chelsea’ye transfer olmasının ardından başarılı futbolcudan doğan boşluğu doldurmak isteyen Leicester City, Lizbon’da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Silva için girişimde bulundu.

31 Ağustos gecesi sona eren transfer dönemine kadar kulüplerin belgelerini FIFA’ya teslim etmesi gerekiyordu. Leicester City 22 milyon pound’a bitirdiği transferin belgelerini gönderdi ancak FIFA’nın sistemine 14 saniye gecikmeyle gelen belgeler kabul edilmedi ve transfer iptal oldu. Suratına tekme yiyen Şilili Sebastian Villegas ölümden döndü Şili'de Antofagasta forması giyen Sebastian Villegas, iki hafta önce oynanan San Marcos maçında suratına yediği tekmenin ardından iyileşmeye başlıyor. Yıldız futbolcu ölümden döndüğü anları anlattı. İlgili Haberi Oku

Sky Sports’un haberine göre; FIFA’nın transfer belgelerinin teslim edilmesi için tanıdığı süreyi 1 saat uzatması nedeniyle Leicester yetkililerinin transferi yetiştirme konusunda rahatlattı.

Ancak Transfer Eşleştirme Sistemi’nde belgelerin geç geldiğinin gözükmesi İngiliz ekibinde şok etkisi yarattı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sporting Lizbon ile işbirliği yaparak FIFA’ya başvuran Leicester City’nin transferin tamamlanması için son bir çaba göstereceği belirtildi. Messi korkusu... Dünya Kupası 10`suz olabilir! Jorge Sampaoli yönetimindeki Arjantin Milli Takımı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde gösterdiği performans nedeni ile eleştiri oklarının hedefi oldu. En büyük endişe ise Dünya Kupası'nın Messi'siz olma ihtimali... İlgili Haberi Oku