Leicester City’ye Adrien Silva şoku! FIFA transferi 14 saniyeyle iptal etti

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Sporting Lizbon’dan Adrien Silva’nın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaştı ancak FIFA’ya gönderilmesi gereken belgelerin 14 saniye gecikmesi nedeniyle transfer gerçekleşemedi.
Danny Drinkwater’un Chelsea’ye transfer olmasının ardından başarılı futbolcudan doğan boşluğu doldurmak isteyen Leicester City, Lizbon’da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adrien Silva için girişimde bulundu.
31 Ağustos gecesi sona eren transfer dönemine kadar kulüplerin belgelerini FIFA’ya teslim etmesi gerekiyordu. Leicester City 22 milyon pound’a bitirdiği transferin belgelerini gönderdi ancak FIFA’nın sistemine 14 saniye gecikmeyle gelen belgeler kabul edilmedi ve transfer iptal oldu.
Sky Sports’un haberine göre; FIFA’nın transfer belgelerinin teslim edilmesi için tanıdığı süreyi 1 saat uzatması nedeniyle Leicester yetkililerinin transferi yetiştirme konusunda rahatlattı.
Ancak Transfer Eşleştirme Sistemi’nde belgelerin geç geldiğinin gözükmesi İngiliz ekibinde şok etkisi yarattı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Sporting Lizbon ile işbirliği yaparak FIFA’ya başvuran Leicester City’nin transferin tamamlanması için son bir çaba göstereceği belirtildi.