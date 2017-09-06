Kyle Walker’dan Dele Alli’nin orta parmağına yanıt geldi!

İngiltere-Slovakya maçında kendisine orta parmak işareti yapan Dele Alli'ye Kyle Walker'dan yanıt geldi. Yıldız futbolcunun Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Kyle Walker, Slovakya maçında kendisine orta parmak işareti yapan Dele Alli’ye Twitter’dan yanıt verdi.

İngiltere’nin Slovakya ile oynadığı maçta Dele Alli’nin maç içinde yaptığı orta parmak işareti gündeme oturmuştu. Delle Alli’nin hareketi hakeme yaptığı iddia edilmiş ancak daha sonra hedefinin takım arkadaşı Kyle Walker olduğu ortaya çıkmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Alli, “Kyle Walker iyi arkadaşım ve bu aramızda bir şakaydı. Kötü bir şeye sebep olduysam özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Kyle Walker ise Dele Alli’nin bu hareketine Twitter’da paylaştığı bir hareketli resimle yanıt verdi.

Walker’ın “Günaydın” notuyla paylaştığı GIF’te, aktris Rowan Atkinson’ın 1997 yılında oynadığı Bean filminde üstü açık bir arabada etrafa orta parmak salladığı görüntü yer alıyor.