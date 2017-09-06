Jeremy Menez: ‘Yabancı sınırlaması kararı biraz saçma olur’

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yıldızı Jeremy Menez, gündemle ilgili açıklamalarda bulunurken son dönemde yeniden alevlenen 'yabancı sınırlaması' hakkında da konuştu.

Kariyerinde Milan, Paris Saint Germain, Monaco ve Roma gibi köklü takımlarda oynayan Jeremy Menez, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dönemde gündeme gelen yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak da konuşan Menez, “Saçma karar olur. Taraftarların bilet ve kombine alma sayısı bizim gibi isimlerin Türkiye'ye gelmesi ile oluyor. Kaliteyi düşürmek istiyorsanız neden olmasın” dedi.

Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen ve ardından Antalyaspor’a transfer olan Jeremy Menez, İHA’ya birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'a geliş süreciyle ilgili yönetimin ilk olarak menajeriyle iletişime geçtiğini ifade eden Menez, “Öncelikle kulübümüz, benim kardeşim aynı zamanda menajerimle irtibata geçip bu transfer teklifini yaptılar. Ondan sonra ilk önce kulübü, tesisleri ve şehri görmeye geldim. Yapılan transfer süreci sonunda anlaşmaya vardık ve bu şekilde transfer oldum” dedi.

“LİGİ 5. BİTİRMESİ ETKEN OLDU”

Antalyaspor'a gelmesinde takımın geçen sene ligi 5'inci sırada bitirmesinin etken olduğunu söyleyen Fransız oyuncu Menez, “Genel olarak kulübün geçen sene 5'inci sırada bitirmiş olması, genel yapısı, kulübün başarası ve beni bu kadar istemeleri. Tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak bu şehre ve bu güzel ekibe katılmış bulundum” diye konuştu.

“SEZON BAŞINDA AMELİYAT OLMANIN EN SAĞLIKLISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Hazırlık kampında geçen sene yaşadığı sakatlığın nüksetmesinden sonra ameliyat olduğunu dile getiren Menez, “Aslında bana bağlı olan bir sebep değildi. Geçen sezon bir kaç haftayı kaçırmama neden olan ağrılar vardı. Bunun sonuncunda buraya geldiğimde de en sağlıklı olanın ameliyatın sezon başında olacağını düşündüğüm için operasyon geçirdim. Zaten gördüğünüz gibi geçen gün Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında oyundaydım. Elimden geleni yaptım. Galatasaray maçında da elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY MAÇI İLE ÇIKIŞA GEÇEBİLECĞEİMİZ BİR DÖNEM GELİYOR”

Sezona 3 maçta 2 puan alarak başlamanın hayal kırıklığı olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Jeremy Menez, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sezonu maalesef almamız gereken bazı maçları beraberlik ile tamamladık. Bu tamamen hayal kırıklığıydı bizim için. Çünkü galibiyeti düşünürken böyle sonuçlar almak bizi de, taraftarı da üzdü. Ancak umut verici taraf sezon başı olması ve önümüzde Galatasaray maçı ile çıkışa geçebileceğimiz bir dönem geliyor. Bunu iyi değerlendirip galibiyet serisine en kısa sürede başlamak istiyoruz.”

“ANTALYASPOR’U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Takıma yeni katılan yıldız oyuncularla kaliteli bir takım olduklarını belirten Menez, Antalyaspor'u hak ettiği yere taşımak istediklerini ifade etti. Jeremy Menez, “Antalyaspor'a Nasri, Vainqueur, Maicon geldi. Zaten Eto'o'da vardı. Bu isimlerle çok çok harika bir ekibe sahip olduk. Bunun sonuncunda da herkesin beklentisi gibi bizimde yapmamız gereken güzel galibiyetler imza atıp Antalyaspor'u hak ettiği yerlere taşımak” dedi.

“SAHADA YENEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR EKİP YOK”

Süper Lig'deki takımların kaliteli oyuncular aldığını belirten Jeremy Menez, Antalyaspor'a gelmeden önce de Türkiye Ligi'ni takip ettiğini söyledi. Menez, “Zaten halihazırda kaliteli bir ligimiz vardı. Türkiye ligini bende yakından takip ediyordum. Eskiden çok daha fazla katkısı olacak. Kaliteyi arttıracak oyuncular katıldı. Ancak bunlar bizi negatif açıdan etkilemiyor, çünkü biz öyle bir futbolcu topluluğuna sahibiz ki istediğimizde gerekeni yaptığımız zaman sahada yenemeyeceğimiz hiçbir ekip yok. Süper Lig'de taraftarlar içinde bu transferlerin olumlu etkisi olacaktır onları izleme açısından” diye konuştu.

“GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLURSAM…”

Süper Lig'de Antalyaspor dışında herhangi bir kulüpten teklif almadığını dile getiren Fransız yıldız oyuncu, sakatlıktan sonra ilk kez bu hafta oynayacakları Galatasaray maçında görev alırsa elinden geleni sahaya yansıtacağını belirtti. Menez, “Başlangıç olarak sakatlıktan sonra operasyondan sonra sahalara dönmem geçen yaptığımız hazırlık maçında kendi şahsım adına çok sevindirici bir olaydı. Bunun akabinde kendi başıma zaten sürekli çalışıyorum. Galatasaray maçında hocanın takdiri ne kadar süre verir bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Elimden geldiğince yüzde 100 hazır olarak sahaya çıkmaya çalışacağım” dedi.

“TARİH YAZMAK İÇİN GELDİK”

Güzel bir ekibe ve futbolculara sahip olduklarını ifade eden Menez, “Şu anda tek yapmamız gereken, mümkün oldukça galibiyet serileri yakalamak. Benim gelişimde buraya herhangi bir sebepten değil, çok büyük galibiyetler alıp tarih yazmak için geldik, diğer yeni transferler gibi. O yüzden tabi ki hedef budur. Ancak şuanda önümüze bakıp uzun bir yolda alabileceğimiz maksimumum galibiyet sayısına ulaşmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK ALDIĞIM İSİM; ZINEDINE ZIDANE”

Fransa'nın efsane isimlerinden olan ve Real Madrid’in teknik direktörlüğünü yapan Zinedine Zidane'ı örnek aldığını dile getiren Jeremy Menez, Milan formasıyla Atalanta maçında attığı golün de en güzel gol olduğunu söyledi. Jeremy Menez, “Zidane’ı örnek alıyorum. Tekniği, kalitesi, oyun bilinci konusunda dünya futbolunda tartışmasız bir isim. Sayısız gol attım güzel gollere imza attım herhalde taraftarında takdir edeceği gibi Atalanta maçında Milan formasıyla attığım gol olacaktır” dedi.

“YABANCI SINIRLAMASI KARARI BİRAZ SAÇMA OLUR”

Son günlerde yeniden alevlenen ‘yabancı sınırlaması’ tartışmalarına değinen Fransız ileri uç oyuncusu Jeremy Menez, “Benim için biraz saçma karar olur, şu şekilde taraftarların bilet ve kombine alma sayısı bizim gibi isimlerin Türkiye'ye gelmesi ile oluyor. Siz tabi satışları ve kaliteyi düşürmek istiyorsanız tabi bu limitasyon neden olmasın, o zaman o şekilde benim için kabul edilemez bir karar olur” dedi.

“TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM”

İlk kez Galatasaray maçında taraftarın önüne çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Menez, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tabi ki ilk maçım olacağı için bende çok heyecanlıyım. Stadı tam dolu olarak, onların tam desteğini arkamızda hissedip güzel bir galibiyete imza atmayı diliyorum.”