İsrail’i bir de hırsızlık vurdu!

Avrupa Basketbol Şampiyonası ev sahiplerinden İsrail'de hırsızlık şoku yaşanıyor.

Gürcistan mğlubiyeti ile gruptan çıkma şansını yitiren İsrail Milli Takımı, otele döndüğünde de başka bir problemle karşılaştı.

Walla’nın haberine göre İsrail Milli Takımı oyuncularının para, kredi kartı ve mücevheratları odalarından kayboldu. Kendi evlerinde soyulmanın şokunu yaşayan İsrailli oyuncular, yaşanan olayın ardından bütün gece uyuyamadıklarını söylediler.

En az sekiz odada hırsızlık yaşanırken polisin araştırmaya başladığı olayın mağdurları arasında diğer takımların oyuncuları da olduğu iddia ediliyor. Mağdurlar arasında en az bir Litvanyalı oyuncu ve Almanya’nın kaptanı Dennis Schröder’in de olduğu belirtiliyor.

Schöder, Ukrayna maçı sonrasında Almanya Milli Takım otobüsünde içinde 21 bin Euro olan çantasını unuttuğunu söylemiş, daha sonra bulunan çantada ise Schöder’in belirttiğinden 500 Euro eksik para bulunmuştu.

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