Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray’dan flaş transfer

Galatasaray son dakika transfer hamlesi Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna kattı. Taraftaralar Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyormerak ediyorlar. Haberimizden yeni transfer hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Peki Iasmin Latovlevici kimdir?

Aranan mevkiye transfer olan Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında? Galatasaray uzun zamandır aradığı sol beki Süper Lig’de buldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Rumen oyuncu KArabükspor’da forma giyiyordu. Peki Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında?

IASMİN LATOVLEVİCİ KİMDİR?

11 Mayıs 1986 doğumlu Iasmin Latovlevici, Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor takımında oynayan Rumen millî futbolcudur. Defansın sol bek mevkiinde görev almaktadır.

2014-2015 sezonu sonunda Steaua Bükreş’le sözleşme yenilemeyip boşta kalan oyuncu 1 Temmuz 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra Karabükspor’a transfer oldu.

Romanya Millî Futbol Takımı formasını ilk kez Brezilya ile 7 Haziran 2011’de oynanan özel maçta giydi.

Antalyaspor-Galatasaray maçına çanta ile girmek yasak Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi toplandı. Kurulda alınan karara göre stadyuma taraftarlar çanta, koli, sırt çantası ile giremeyecek. İlgili Haberi Oku

Doğum tarihi : 11 Mayıs 1986 (31 yaşında)

Doğduğu il : Moldova Noua / Romanya

Boyu : 1,75 m

Uyruğu : Romanya

Mevki : Sol Bek

Ayak : Sol ayak

Forma giydiği takımlar : Timisoara, Gloria Bistrita, Steaua Bükreş, Gençlerbirliği, Karabükspor