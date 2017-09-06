Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray’dan flaş transfer

Aranan mevkiye transfer olan Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında? Galatasaray uzun zamandır aradığı sol beki Süper Lig’de buldu. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Rumen oyuncu KArabükspor’da forma giyiyordu. Peki Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında?
IASMİN LATOVLEVİCİ KİMDİR?
11 Mayıs 1986 doğumlu Iasmin Latovlevici, Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor takımında oynayan Rumen millî futbolcudur. Defansın sol bek mevkiinde görev almaktadır.
2014-2015 sezonu sonunda Steaua Bükreş’le sözleşme yenilemeyip boşta kalan oyuncu 1 Temmuz 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra Karabükspor’a transfer oldu.
Romanya Millî Futbol Takımı formasını ilk kez Brezilya ile 7 Haziran 2011’de oynanan özel maçta giydi.
Doğum tarihi : 11 Mayıs 1986 (31 yaşında)
Doğduğu il : Moldova Noua / Romanya
Boyu : 1,75 m
Uyruğu : Romanya
Mevki : Sol Bek
Ayak : Sol ayak
Forma giydiği takımlar : Timisoara, Gloria Bistrita, Steaua Bükreş, Gençlerbirliği, Karabükspor