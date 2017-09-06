Hakan Ünsal: Eşitlikten yanayız

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, "Bizler yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının değil, özgür bir ortamda, fırsat ve rekabet eşitliğinin sağlanmasının yanındayız" dedi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, son günlerde yeniden gündeme gelen yabancı oyuncu kuralı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, ‘Zaten yabancıyız’ başlığı ile yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak bizler, Yabancı oyuncu sayısının serbest bırakılmasına karşı değiliz. Bizler yabancı oyuncu sayısının sınırlanmasının değil, özgür bir ortamda, fırsat ve rekabet eşitliğinin sağlanmasının yanındayız.

Bizler, yabancı oyuncuların ödemeleri günü gününe yapılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oyuncuların maaşlarını ödemeyen kulüplere karşıyız,

Yabancı oyuncular Türkiye'de yaşadığı en ufak bir uyuşmazlıkta FIFA'ya başvurup çözüme ulaşırken yerli oyuncuların aynı haklara sahip olamamasına karşıyız,

“Sen bizim evladımızsın” deyip, her türlü fedakarlığı bekleyip, hakkını aradığında “hain” damgası yapıştıranlara karşıyız,

Yabancı oyunculara sesini çıkaramayanların, kendilerini kurtarmak adına yerli oyuncuları taraftar ve medyanın önüne atmasına karşısındayız,

Sadece bir yabancı oyuncuya vereceği parayla kulübünün altyapısından 10 oyuncu yetiştirebileceğini görmeyen, görse de kişisel egoları yüzünden görmezden gelen futbol yöneticilerine karşıyız,

Milli Takım'ı bu anlamsız gündemlerin yeri yapanlara, futbolun asıl sorunlarına kulak tıkayanlara karşıyız.

Yaklaşık 2.500 Profesyonel futbolcunun oynadığı alt liglerin yok sayılmasına, maçlarının yayınlanmamasına, bu çocukların futbolcudan öte mülteci gibi görülmesine karşıyız.

Sadece yerlilerin oynadığı bir ligde yerli kısıtlaması getirilmesine, bu yüzden futbolcu kardeşlerimizin Profesyonel futbol hayatlarını bırakmak yada futbolu bırakmak zorunda kalmalarına karşıyız.

3. Lig’deki yaş sınırı sebebi ile kulüp bulamayan futbolcu kardeşlerimizin ailelerinin dağılmasının ve boşanmış olmalarının umurunda olmayanlara karşıyız.

Profesyonel olmalarına, aynı mesleği yapmalarına ve aynı statüde olmalarına rağmen 3. Ligde askerlik tecil hakkı bulunmayan futbolcuların tehdit edilmesine, şantaj yapılmasına, işlerinin ellerinden alınmasını umursamayanlara karşıyız.

Türkiye'de 3600’ün üzerinde profesyonel lisanslı futbolcu var. Yabancı sorunu konusu sadece Süper Lig'deki 400-450 kişilik elit kitleyi ilgilendirmekte. Türk futbolunun yükselişini de çöküşünü de bu anlamsız gündem üzerinden tartışanları, futbolun gerçek sorunlarını görmeye, araştırmaya, tartışmaya ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.”