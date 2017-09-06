Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Pierre Webo’yu eğlenceli bir videoyla açıkladı

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli golcü Pierre Webo'yu renklerine bağladı. Gazişehir transferi eğlenceli bir videoyla duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen Kamerunlu golcü Pierre Webo’yu renklerine bağladı.

35 yaşındaki tecrübeli golcünün transferini resmi Twitter hesabından duyuran kulüp hazırladığı video ile sosyal medyanın gündemine de damga vurdu. Kırmızı-siyahlılar Webo’nun transferi için hazırladığı videoda “Hele bakın kim gelmiş” adlı türküyü kullandı.

Öte yandan kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel Futbol Takımımız, son olarak Osmanlıspor’da forma giyen yıldız futbolcu Pierre Webo ile resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Osasuna, Mallorca, Fenerbahçe gibi takımların formasını terleten yıldız golcü, kariyerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde devam edecek.

Akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelen Pierre Webo, yöneticilerimiz Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve kulüp müdürümüz Kemal Aslan’ın da katılımıyla kendisini Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne bağlayan resmi sözleşmeye imzasını attı.

Oyuncumuza hoşgeldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz.

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Pierre Webo kimdir?

20 Ocak 1982 yılında Kamerun’un Bafoussam kentinde dünyaya gelen Pierre Webo, futbola da ülkesinde başladı.

2000 yılında henüz 18 yaşındayken profesyonelliğe geçiş yapan Webo, Uruguay ligi takımlarından Nacional’de forma giydi.

Burada gösterdiği performansla İspanya Ligi takımlarından Osasuna’ya transfer oldu. Webo buradan ise sırasıyla Leganes ve Mallorca takımlarının formasıyla adından bir hayli söz ettirmeyi başardı.

2011 yılında Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’e transfer olarak Türkiye kariyerini başlatan yıldız futbolcu, burada gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe’de iki yıl boyunca attığı goller ve çalışkanlığıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Kamerunlu futbolcu, son olarak ise Osmanlıspor’da forma giydi.

Süper Lig kariyerinde 182 resmi müsabakaya çıkan Pierre Webo, 67 gol atarken 24’de asist yapma başarısı gösterdi.

Kariyerinde ise 473 mücadeleye çıkarak ne kadar istikrarlı olduğunu gösteren yıldız futbolcu, bu maçlarda 129 gol atıp 45’de asist yaptı. Kamerun Milli Takımının da gelmiş geçmiş en önemli isimleri arasında gösterilen Webo, milli formayla 58 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşadı.

Pierre Webo bundan sonraki futbol kariyerine Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde devam edecek. Oyuncumuza tekrar başarılar dileriz.”