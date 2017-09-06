Furkan Özçal’a uygulanan yanlış teşhis futbol hayatını tehlikeye sokuyordu

Bursaspor’un geçen sezon başında Serdar Aziz'e karşılık olarak Galatasaray’dan kadrosuna kattığı ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Furkan Özçal'a uygulanan yanlış teşhisin 1 yıl önce futbol hayatını tehlikeye soktuğu ortaya çıktı. Tedavisi süren Furkan’ın gelecek ay takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Galatasaray'dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor’da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor'a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmıştı.

Yanlış teşhis konuldu

27 yaşındaki orta saha oyuncusuna çekilen MR'ın ardından eski kulüp doktoru Hakan Ayaz tarafından ‘Snapping Hip' (Kalçada kopma hissi) teşhisi konulurken, 7 Ekim 2016 tarihine kadar tedavi olan Özçal'a daha sonra konulan teşhisin yanlış olduğu anlaşıldı. Sakatlığının ‘Labrum yırtığı' olduğu anlaşılan deneyimli orta saha oyuncusunun ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Furkan Özçal’a ise ameliyatının başarılı geçmemesi durumunda ise futbol hayatının tehlikeye gireceği iletildi.

Kaza yapan Bursasporlu iki futbolcu, antrenmana geç katıldı Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, hasarlı kaza geçiren Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko, antrenmana gecikmeli olarak katıldı. Pablo Martin Batalla ise sakatlığının ardından ilk kez takımla çalıştı. İlgili Haberi Oku

Aşırı yüklenmeden dolayı kemik ödemi oluştu

10 Kasım 2016'da Almanya'da iyi bir ameliyat geçiren ve tedavisini orada sürdüren Furkan, 26 Ocak'ta yeniden Bursa'ya döndü. Ardından yanlış güçlendirme programı uygulandığı öne sürülen Özçal'da aşırı yüklenmeden dolayı kemik ödemi oluştu.

1 ay sonra takımla idmanlara başlıyor

Yaşadığı sakatlığı sebebiyle kullandığı iğnelerin yan etkisi sonucu kiloları artan Furkan Özçal, taraftarların tepkisini çekmişti. Takımdan ayrı olarak salonda ve sahada güçlendirme çalışmalarına devam eden Furkan'ın Akhisar Belediyespor ile oynanacak lig maçının ardından idmanların ilk bölümünde takıma dahil olabileceği kaydedildi. Gelecek ay ise milli maçlar sebebiyle lige verilecek arada takımla çalışmalara başlayacağı bildirilen deneyimli ismin, yakın çevresine futbola dönmek için sabırsızlandığını ve kısa sürede eski formunu yakalayarak takıma katkı sağlamak istediğini söylediği öğrenildi.

Yıllık ücretinden 250 bin Euro indirim yaptı

Öte yandan Furkan'ın Başkan Ali Ay ile yaptığı görüşmede, sakatlığı sebebiyle forma giymediği için kendisinden istenen 250 bin Euro'luk indirim teklifini kabul ettiği bildirildi.