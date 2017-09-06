Fenerbahçeli Eljif Elmas yine boş geçmedi
Macaristan U21 formasıyla Ermenistan karşısına çıkan Eljif Elmas bu maçı da boş geçmedi.
Makedonya U-21 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçeli Elif Elmas, 3-0 galip geldikleri Ermenistan karşısında 1 asist yaptı. 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri mücadelesinde İsrail’i 1-0 yenen Makedonya, eski Galatasaraylı Goran Pandev’in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, harika asistiyle yıldızlaşmıştı.
03 Eylül 2017 Fenerbahçeli Eljif Elmas`tan İsrail deplasmanında galibiyeti getiren asist 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri mücadelesinde İsrail'i 1-0 yenen Makedonya, eski Galatasaraylı Goran Pandev'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, harika asistiyle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku
İşte Eljif Elmas’ın o asisti
Son güncelleme: 11:20 | 06.09.2017