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Fenerbahçeli Eljif Elmas yine boş geçmedi

Macaristan U21 formasıyla Ermenistan karşısına çıkan Eljif Elmas bu maçı da boş geçmedi.
11:136 Eylül 2017
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Fenerbahçeli Eljif Elmas yine boş geçmedi

Makedonya U-21 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçeli Elif Elmas, 3-0 galip geldikleri Ermenistan karşısında 1 asist yaptı. 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri mücadelesinde İsrail’i 1-0 yenen Makedonya, eski Galatasaraylı Goran Pandev’in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, harika asistiyle yıldızlaşmıştı.

03 Eylül 2017 Fenerbahçeli Eljif Elmas`tan İsrail deplasmanında galibiyeti getiren asist 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri mücadelesinde İsrail'i 1-0 yenen Makedonya, eski Galatasaraylı Goran Pandev'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, harika asistiyle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

İşte Eljif Elmas’ın o asisti

Son güncelleme: 11:20 | 06.09.2017
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