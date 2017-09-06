Fenerbahçe’de Mehmet Ekici sevinci

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle özel program uygulayan Mehmet Ekici, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir maçı antrenmanı saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sahadaki çalışmalar ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi. Milli takımlarda bulunan Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Giuliano Victor De Paula antrenmanda yer almadı.

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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.