Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Aerial Powers’ı transfer ettiğini açıkladı

WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen Aerial Powers, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen Aerial Powers'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağlanan Aerial Powers ile kadrosunu güçlendirdi.

1 metre 83 santim boyundaki forvet, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Aerial Powers Kimdir?

17 Ocak 1994 Michigan doğumlu ve 1 metre 83 santim boyundaki Aerial Powers, 2016 yılından bu yana WNBA takımlarından Dallas Wings'te oynamaktadır.

Powers, ilk olarak 2015 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Üniversitelerearası Şampiyonası'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanarak kariyerine önemli bir başarı ekledi. Aynı turnuvada 18.0 sayı ortalamasıyla, ABD Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu oldu.

Özellikle NCAA'de Michigan State forması altında istatistikleriyle göze çarpan başarılı yıldız, 31.5 dakika ortalaması, 18.9 sayı ortalaması, 9.8 ribaunt ortalaması, 2.8'lik asist ortalaması ve 2.0'lık top çalma ortalamasıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

2016 yılında WNBA Draftında 1. tur 5. sıradan seçilerek bir kez daha ön plana çıkan Aerial Powers, aynı yıl içerisinde WNBA'de ‘En İyi Çaylak Beşi'ne de seçilmeyi başardı.

Bunun yanında, Powers, 2014-2016 yılları arasında ‘All Big-Ten İlk Beşi'nde düzenli olarak yer alıp potansiyelini sahaya yansıtmıştı.

BAŞARILARI

– WNBA En İyi Çaylak Beşi – 2016

– 3 Kez All-Big Ten İlk Beşi – (2014-2016)

– Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası-Altın Madalya (2015 Güney Kore)

– Dünya Üniversitelerarası Şampiyona – ABD Milli Takımı En Skorer Oyuncu (18.0 Sayı Ortalama)

– NCAA İstatistikleri: Michigan State – 31.5 Dak. 18.9 Sayı 9.8 Rib, 2.8 Ast, 2.0 Top Çalma