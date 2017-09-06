A Milli Takımımız, Ukrayna hezimetinden sonra çıktığı bu önemli maçta 3 puan almayı başardı. Oyunun geneline baktığımızda A Milli Takımımız maçı kazanmayı hak eden bir anlayışı çok da ortaya koyamadı. Ancak çok az pozisyon bulduğu maçta Cenk'in takipçiliği ile maçı çevirmeyi başardı.

Lucescu, Ukrayna maçından sonra elindeki en iyi kadroyu sahaya sürdü. Takım da o maça göre iyi bir performansortaya koydu. Eskimo atasözü vardır, “En son umutlar ölür” diye. Takımımız bu duyguyla umudunu yitirmedive maçı son ana kadar kovaladı. Son ana kadar kovalamanın sonu da gol ve galibiyetle ödüllendirilmiş oldu. Son ikimaça iddiamızı taşıdık. Milli takımımız kalan maçlarını kazanabilir. Ancak bugüne kadar sergilemiş olduğu mücadele ile işi çok da kolay değil. Fakat her şeye rağmen bu sonuç umutlarımızı yükseltti. Lucescu'nun takıma müdahale edip yaşadığı tecrübeleri en iyi şekilde analiz edip bundan sonraki maçlarımızda sıfır hata ile hareket etmesi gerekiyor.

Emre Mor'u alması doğru bir hamleydi, hücum hattına hareketlilik getirdi. İkinci yarının başında üzerine ölü toprağı çöken takımımız her şeye rağmen golü buldu. Eskişehir halkını kutluyorum, milli takımımıza çok iyi destek verdiler. Oynanan futbol ve mücadeleye baktığımızda işimiz kolay değil. Ama bu takım gerçek gücünü ve kazanma azminiortaya koyarsa yüzümüzün güleceği de kesin. Bundan böyle hata yapma şansımız yok.

Lucescu tecrübesi ile gerekli müdahaleleri yapmalı. Hırvatistan'a baktığımızda çok tecrübeli isimleri ile gol fırsatları da yakaladılar ancak bunları değerlendiremediler. Eğer hakem maçın ilk yarısında Burak'ın elle oynamasını görmüş olsaydı karşılaşma çok farklı yere giderdi. Hakem bunu tespit etseydi hem kırmızı kart hem penaltı olurdu. Neyse ki, Ukrayna maçında yaşadığımız hakem felaketi bu maçta lehimize döndü. Bunda Lucescu'nun hakemlerle ilgiliyaratmış olduğu algının etkili olduğu da bir gerçek. Gruptan çıksak bile takımımızın daha yüksek mücadele gücüve performansa ihtiyacı olduğu açıkça gözükmektedir.