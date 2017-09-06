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Emre Mor’dan maç sonu beklenmedik tepki!

Maç sonunda tüm takım zaferle coşarken, Emre Mor'un tepkisi dikkatlerden kaçmadı
09:006 Eylül 2017
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Emre Mor’dan maç sonu beklenmedik tepki!

Türkiye-Hırvatistan maçının bitiş düdüğüyle beraber A Milli Takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşarken, Emre Mor’un mutsuzluğu dikkat çekti.

Hürriyet’in haberine göre, Emre Mor, maç sonu içeri gidip toplu sevince katılmazken Lucescu onu yanağından okşadı ve bir şeyler söyledi. Genç futbolcu buna rağmen arkadaşlarının yanına değil doğrudan soyunma odasına gitti.

Bu küskünlüğün nedeni, maç içerisinde bir hatasından ötürü Arda ve Emre Belözoğlu’nun saha kenarından kendisine bağırmasıydı. 70. dakikada Arda Turan yerine oyuna giren Emre Mor, maç içerisinde pek varlık gösteremedi.

06 Eylül 2017 Mehmet Demirkol: `Hiçbir Türk hoca Arda`yı geri çağıramazdı Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
arda turan emre belözoğlu emre mor hırvatistan Mircea Lucescu türkiye
Son güncelleme: 10:17 | 06.09.2017
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