Duran Tosun bronz madalya kazandı

Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun bronz madalya kazandı.

Yunanistan’ın Atina kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun Finlandiyalı Joni Pekka Komppa’yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı. Minderde 55 yıllık rekor kırıldı Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli güreşçi Soner Demirtaş bronz madalya maçında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Böylece 6 gün süren şampiyonada milliler 3 altın 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza attı. Müsabakalar sonunda Grekoromen Güreş Takımı, Dünya üçüncüsü, Serbest Güreş Takımı, dünya dördüncüsü ve Kadınlar Güreş Takımı dünya beşincisi oldu. İlgili Haberi Oku

46 kiloda mücadele eden Mükremin Aktaş ise, Rus rakibi Anvar Allakhiarov’a 4-1 yenilerek dünya 5’incisi oldu. Kadınlar 49 kiloda yarışan güreşçimiz Zeynep Yetgil yarı finalde Japon Suzuno Yoshimura’ya 8-2 yenildi. Milli güreşçi, bronz madalya için yarın akşam seansında mindere çıkacak. Muhammed Furkan Dursun, Dünya Şampiyonu oldu Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Furkan Dursun, dünya şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku