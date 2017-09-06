Duran Tosun bronz madalya kazandı

Yunanistan’ın Atina kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 69 kiloda yarışan milli güreşçi Duran Tosun Finlandiyalı Joni Pekka Komppa’yı müthiş bir mücadele sonunda 10-7 yenerek bronz madalya kazandı.
46 kiloda mücadele eden Mükremin Aktaş ise, Rus rakibi Anvar Allakhiarov’a 4-1 yenilerek dünya 5’incisi oldu. Kadınlar 49 kiloda yarışan güreşçimiz Zeynep Yetgil yarı finalde Japon Suzuno Yoshimura’ya 8-2 yenildi. Milli güreşçi, bronz madalya için yarın akşam seansında mindere çıkacak.