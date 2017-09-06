Messi korkusu… Dünya Kupası 10’suz olabilir!

Jorge Sampaoli yönetimindeki Arjantin Milli Takımı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde gösterdiği performans nedeni ile eleştiri oklarının hedefi oldu. En büyük endişe ise Dünya Kupası'nın Messi'siz olma ihtimali...

SKOR DIŞ HABERLER / Kadrosu bireysel yetenek bakımından dünyanın en yetenekli futbolculardan oluşan Arjantin Milli Takımı, ekip olma problemi yaşıyor. Son olarak Venezuela ile oynanan Dünya Kupası eleme grubu maçında kendi sahasında grubun son sırasındaki Venezuela ile 1-1 berabere kalan Arjantin, Dünya Kupası’na katılamama durumu ile karşı karşıya kalmış durumda.

Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılabilmesi için önünde kritik 180 dakika bulunmakta. Arjantin; Peru ve Ekvador ile oynayacağı karşılaşmalardan sahadan galibiyet ile ayrılmayı başarırsa Dünya Kupası’na gidebilecek.

Ancak Arjantinli futbolseverleri tedirgin eden durum ise şu: Arjantin’in son iki maçında karşılaşacağı Peru ve Ekvador’a karşı grup maçlarında galibiyeti bulunmamakta. Hücum hattındaki yetenekli futbolcular ile dünyanın en iyi takımlarından biri olarak gösterilen Arjantin, son üç resmi maçında bir gol buldu, onu da rakip kendi kalesine gönderdi. Arjantin Milli takımı 9 Ekim 2015 tarihinde oynanan Ekvador – Arjantin maçında kendi sahasında Ekvadora 2-0 mağlup olurken, 7 Ekim 2016 tarihinde oynanan Peru karşılaşmasında ise 2-2 beraberlik ile sahadan ayrılmıştı.

Messi asla Maradona olamayacak!

Dünya futbolunun en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi, Milli takım kariyeri ile Arjantinli futbolseverlerin eleştiri oklarına hedef oluyor. Messi Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona ile kıyaslanırken, Arjantin taraftarları milli takım performansı nedeniyle Messi’nin asla bir Maradona olamayacağı görüşündeler.

Messi’siz Dünya Kupası nasıl olur?

Arjantin Milli takımı tarihinde sadece 1 kez Meksika’da düzenlenen 1970 Dünya kupasına katılma hakkı kazanamamıştı. Müzesinde 3 Dünya Kupası bulunan Arjantin Milli takımının ‘Uzaylı’ olarak nitelendirilen Lionel Messi’li kadrosu ile Dünya Kupası’na gidememe ihtimali tüm futbol severler tarafından büyük endişe ile karşılanıyor.

Lionel Messi bırakabilir!

2016 yılında düzenlenen Copa America’nın ardından milli takımı bıraktığını açıklayan yıldız isim Lionel Messi, Dünya Kupası için tekrardan milli takımda forma giymeyi kabul etmişti. Üst üste alınan kötü sonuçlar ve Dünya Kupası’na gidememe durumunun ardından Lionel Messi’nin milli takımı tekrardan bırakacağı söylentiler arasında. Arjantin Milli takımı eğer Dünya Kupası’na katılma hakkını kazanamaması durumunda yıldız isim Messi bir sonraki Dünya Kupası’nda 35 yaşında olacak.

Yıldız isim Lionel Messi bugüne kadar 118 kez Arjantin Milli takımı forması ile sahaya çıkıp 58 gol 42 asiste imza attı.