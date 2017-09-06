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Cem Dizdar’dan Arda Turan’a: ‘Altı üstü top oynuyorsun!’

Gazeteci Cem Dizdar, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından "Bu ülke için canımız feda" diyen Arda Turan'a "Altı üstü top oynuyorsun. Kendini askerle, polisle, darbeye direnen insanlarla bir tutma" diyerek tepki gösterdi.
15:226 Eylül 2017
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Cem Dizdar’dan Arda Turan’a: ‘Altı üstü top oynuyorsun!’

TRT Spor’da yayınlanan ‘Spor Manşet’ programında konuşan Dizdar’ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

“Milli Takımı bıraktım diyen bir insanı neden konuşturuyorsun? Maçı kazanmışsın, takımı bırakan adamı konuşturuyorsunuz. Oğuzhan’ı konuşturun, Cenk’i konuşturun. Arda kaptanmış. Kaptan da yapma. Milli Takımı bırakan adamı kaptan yapma. Oyunu yönetiyorsan Arda’ya açıklama yaptırmayacaksın.

Askerlik meselesi, polislik meselesi, vatan savunması meselesi… Darbe girişimine direnen insanlarla kendini özdeşleştirme. Senden kimse böyle bir şey de beklemiyor. Sen altı üstü top oynuyorsun. Oynadığın topla da bu ülkedeki insanların tahayyül edemeyeceği bir para kazanıyorsun. Önceden bu arkadaşımızı zeki buluyordum ama biraz aklı kendi kontrolünden çıkmış gibi son zamanlarda. Gerek yok. Bu kadar yıpranmış bir karakter maç sonu demeç vermemeli. Bu da takımı yönetmekle alakalı.”

06 Eylül 2017 Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Etiketler
arda turan cem dizdar hırvatistan milli takım türkiye
Son güncelleme: 15:35 | 06.09.2017
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