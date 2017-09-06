Bursaspor’da Kofi Atta profesyonel sözleşmeye imza attı

Bursaspor, geçen yıl altyapıda forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta’nın kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladı. pic.twitter.com/flxlrqtxDQ
— Bursaspor (@BursasporSk) 6 Eylül 2017
Yeşil-beyazlılar ayrıca genç oyuncunun sözleşme imzaladığı haberini resmi Twitter hesabından da paylaşılan bir görselle duyurdu. Atta, orta sahanın iki kanadında da oynayabiliyor.