Bursaspor’da Kofi Atta profesyonel sözleşmeye imza attı

Bursaspor, geçen sezon altyapıda forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor, geçen yıl altyapıda forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta’nın kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladı. pic.twitter.com/flxlrqtxDQ — Bursaspor (@BursasporSk) 6 Eylül 2017

Yeşil-beyazlılar ayrıca genç oyuncunun sözleşme imzaladığı haberini resmi Twitter hesabından da paylaşılan bir görselle duyurdu. Atta, orta sahanın iki kanadında da oynayabiliyor.

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