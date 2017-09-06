Beşiktaş’ta hedef Şeref Turu ile 20 milyon TL!

Siyah-Beyazlı yönetim, projelerine bir yenisini ekliyor... Geçen sene dünyanın en iyi stadı seçilen Vodafone Park, cuma gününden itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak. ‘Şeref Turu’ ile yerli ve yabancı turistler hem stadı hem de müzeyi gezecek. Biletlerin 20 Euro (80 TL) olması planlanırken, senede yaklaşık 250 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu da 20 milyon TL yapıyor.

Kulübe yeni gelir kaynakları sağlamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, önemli bir projeye imza atıyor.

“Şeref Turu” adı verilen organizasyon ile Türkiye'de bir ilk yapılacak. Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Real Madrid gibi pek çok Avrupa kulübünün gerçekleştirdiği gibi Beşiktaş da, stadının kapılarını ziyaretçilere açacak.

8 Eylül yani cuma gününden itibaren ‘Şeref Turu'nun başlayacağı belirtilirken, Vodafone Park geçen sene halk oylamasıyla dünyanın en iyi stadı seçilmişti.

HER ALAN GÖRÜLEBİLECEK

Stattaki tur kapsamında ziyaretçiler, rehber eşliğinde; Basın Tribünü, Basın Locası, Yönetim Locası, Basın Toplantı Odası, Beşiktaş JK Soyunma Odası, Misafir Takım Soyunma Odası, Yedek Kulübesi, Saha gibi bir stadyumun en merak edilen bölümlerini görme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda Vodafone Park'taki Beşiktaş Müzesi'ne de giriş yapılacak. Green box teknolojisi ile farklı kompozisyonlarda sevdiği futbolcularla fotoğraflarda bir araya gelme şansı yakalayacak ziyaretçilere aynı zamanda ücretsiz olarak katılım sertifikası da verilecek.

HEM PRESTİJ HEM GELİR

Bu proje prestij anlamındaki değeri kadar gelir bazında da bir hayli önemli. Öyle ki Dolmabahçe Sarayı'na senede 900 bin ziyaretçi geliyor. Buraya turist getiren tur şirketleri ile anlaşma yapılacak ve otobüsler stadın altındaki otoparka park edecek. Yönetim hedefi, saray çıkışında ziyaretçilere Vodafone Park'ı gezdirmek. Kişi başı ücret 20 Euro yani 80 TL olarak düşünülürken, senede yaklaşık 250 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu da ortalama bir hesapla 5 milyon Euro yani 20 milyon TL'ye denk geliyor.

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