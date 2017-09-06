Beşikaş evinin kapılarını taraftarlara açıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa’daki kulüplerde olduğu gibi Vodafone Park’ın da artık herkes tarafından gezileceğini söyledi.

Beşiktaş evinin kapılarını tüm sporseverlere açtı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta yaptığı değişikliklerle artık taraftarlara stadın her yerini gezme imkanı sağlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ‘Şeref Turu' lansmanına Başkan Fikret Orman da katıldı. Turun açılış konuşmasını yapan Orman, “Stadı açarken stadı gezdirecek bir tur yapılması projeler arasında vardı. Çok yüksek kombine oranıyla oynuyoruz. Stada gelenler aynı insanlar olunca Beşiktaşlılar tarafından talep edilen bir şeydi statta gezmek. Turistik bir bölgede olduğumuzdan turistlerin de gezmesi için bir talep olmakta. Müzeden sonra stat turu da hafta sonu itibariyle başlayacak. Ücret karşılığı özel rehber eşliğinde gezme imkanı sağlıyoruz. Avrupa'daki büyük kulüplerde olduğu gibi. Tur yaklaşık 1.5 saat sürmekte. Soyunma odaları, 114 yıllık tarihinde emekleri olan futbolcuların, teknik direktörlerin, camiaya hizmet eden kişilerin, aldığımız skorların da olduğu bir tur olacak. Turlar saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Buraya gelmek isteyen taraftarlarımız müze gişesinden bilet alıp gezebilecek. Kimsenin göremeyeceği yerleri görme fırsatı olacak” diye konuştu.

Beşiktaş`ta hedef Şeref Turu ile 20 milyon TL! Siyah-Beyazlı yönetim, projelerine bir yenisini ekliyor... Geçen sene dünyanın en iyi stadı seçilen Vodafone Park, cuma gününden itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacak. ‘Şeref Turu' ile yerli ve yabancı turistler hem stadı hem de müzeyi gezecek. Biletlerin 20 Euro (80 TL) olması planlanırken, senede yaklaşık 250 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu da 20 milyon TL yapıyor. İlgili Haberi Oku

Seba'nın 3D görüntüsü dikkat çekti

Konuşmasının ardından Fikret Orman, stadın içini gezerek, tur için yapılan değişikliklerden basın tribünü, saha içi, soyunma odaları ve kulübün tarihinde yer edinmiş isimlerin ve önemli olayların yer aldığı duvarları gezdi. Orman, son olarak ise Beşiktaş Müzesi'nde efsane Başkan Süleyman Seba için 3D teknolojisiyle yapılmış görüntüsünü ziyaret etti.

Öte yandan turlar 8 Eylül Cuma günü başlayacak. Bilet fiyatları tam 25 TL, öğrenci bileti 15 TL olacak. Engelli vatandaşlar ise ücretsiz olarak turdan faydalanabilecek.