Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin Hırvatistan zaferi ardından Arda Turan, açıklamalarda bulundu. Arda, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bizler de insanız. Bu formaya aşığız. Bütün şartları zorluyoruz. Halkımız bize güvenince biz de kendimizi yerden yere atıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetin ardından Arda Turan önemli açıklamalarda bulundu. Arda, “Bu ülke için canımız feda. Her şey planladığımız gibi gitti. Arkadaşlarımızı ve hocayı tebrik ediyorum” dedi. Eskişehir’deki taraftara da değinen Arda, “Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Yeniden bir arada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

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Türk halkından destek isteyen Arda Turan, “Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bizler de insanız. Bu formaya aşığız. Bütün şartları zorluyoruz. Halkımız bize güvenince biz de kendimizi yerden yere atıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar inansınlar, bizim hiçbir çıkarımız yok bu işten. Böyle de olacak ömrümüz boyunca” diye konuştu.

Doğum gününde başarılı bir performans ortaya koyan Nuri Şahin’e de değinen Arda Turan, “Nuri Şahin uzun bir aranın ardından muhteşem oynadı” diyerek takım arkadaşını kutladı.

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