Antalyaspor’da Samuel Eto’o krizi

Yıllık 4 milyon euro kazanan Samuel Eto'o, Kırmızı-Beyazlılar’ın Nasri'ye, başarı bonuslarıyla birlikte 6+2 milyon euro ödeyecek olması üzerine isyan etti. Eto’o’nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor

Habertürk Spor’dan Meriç Müldür’ün özel haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalya ile 3. sezonunu geçiren Samuel Eto'o, Kırmızı-Beyazlılar'ın yüksek bir bedelle Samir Nasri'yi transfer etmesi sonrasında adeta gemileri yaktı.

Antalya'dan yıllık 4 milyon Euro kazanan Kamerunlu golcünün, olası başarıların ardından Nasri'ye bonuslarla birlikte yıllık toplam 6+2 milyon Euro ödeneceğini öğrenmesinden sonra bu duruma isyan ettiği ifade edildi. Bununla birlikte yönetimin tavırlarından şikayetçi olduğu belirtilen 36 yaşındaki golcü futbolcunun, sezon başında Çin Ligi'ne gitmek istediği ancak yönetimin ilk etapta izin vermeyip ardından transferin son gününde takımdan ayrılması için para teklif ettiği dile getirildi.

Öte yandan Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ancak Sarı-Lavivertliler'in yıldız futbolcu için herhangi bir girişimde bulunmadığı bildirildi. Kırmızı-Beyazlılar ile şu ana kadar 65 maça çıkan Samuel Eto'o, 38 gole imza atarken, 14 asist yapıp 52 gole direkt katkıda bulundu. Dünyaca ünlü golcü Eto'o'nun Antalya ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

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