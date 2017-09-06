Antalyaspor-Galatasaray maçına çanta ile girmek yasak

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi toplandı. Kurulda alınan karara göre stadyuma taraftarlar çanta, koli, sırt çantası ile giremeyecek.

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Salih Gürkan başkanlığında toplanarak Eylül ayı içinde Antalya'da oynanacak müsabakalar ile ilgili kararlar aldı. Toplantıda 10 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan Antalyaspor – Galatasaray Süper Lig maçında görev yapacak güvenlik görevlilerinin sayısı ve diğer tedbirler karara bağlandı.

Furkan Özçal`a uygulanan yanlış teşhis futbol hayatını tehlikeye sokuyordu Bursaspor'un geçen sezon başında Serdar Aziz'e karşılık olarak Galatasaray'dan kadrosuna kattığı ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Furkan Özçal'a uygulanan yanlış teşhisin 1 yıl önce futbol hayatını tehlikeye soktuğu ortaya çıktı. Tedavisi süren Furkan'ın gelecek ay takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. İlgili Haberi Oku

2 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan “Antalya Stadyumu’nda oynanacak müsabakalarda, müsabakayı izlemek amacıyla stadyuma girecek seyircilerin spor alanına sokulması yasak maddelerle (çanta, koli, sırt çantası, valiz vs.) girilmesine izin verilmemesi (Bayanlara ait kol çantaları ve erkeklere ait küçük el çantaları hariç) kararı ile ilgili olarak, Antalyaspor tarafından sosyal medya ve passolig sistemi üzerinden mesaj yolu ile misafir taraftarlara gerekli duyurunun yapılması kararlaştırıldı. Kurul ayrıca 25 Eylül 2017 günü saat 20.00'de Antalyaspor-Osmanlıspor kulüpleri arasında Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan TFF Süper Lig müsabakasında alınacak güvenlik tedbirlerini de görüştü.

Galatasaraylı Garry Rodrigues, Güney Afrika`yı yıktı Yeşil Burun Adaları, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda Garry Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

İl Spor Güvenlik Kurulu, 18-23 Eylül tarihleri arasında erkekler, 25-30 Eylül tarihleri arasında bayanlar arasında oynanacak olan TBL Basketbol Kupası müsabakalarının oynanacak 10 bin kişilik spor salonu, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmalarındaki ve Antalya'da oynanacak Hentbol, Basketbol ve futbol maçlarındaki güvenlik önlemlerini ele aldı.