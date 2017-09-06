Akhisar Belediye Teknik Direktörü Okan Buruk’tan ‘yabancı sınırı’ açıklaması

Akhisar Belediye Teknik Direktörü Okan Buruk, 'yabancı sorununa' değindi. Buruk, "Türk futbolunun ilk sorunu yabancı sayısı değil, alt yapı sorunudur" ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediye, Süper Lig’in dördüncü haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sürdürdü. Düz koşu, 5'e 2 pasın ardından basına kapalı çalışan yeşil-siyahlılarda U21 Milli takımında bulunan Alperen Babacan idmana katılmadı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör Okan Buruk lige galibiyetle başlamalarının önemini belirterek, “7 puanda olmak ve ligin üst sıralarında olmak bizim için çok değerli ve önemli. Devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Oyuncularımıza güveniyoruz geçen seneden gelen galibiyet serimiz vardı. Buna bu sene hem oyun olarak hem galibiyet olarak devam ediyoruz. Bunu bu hafta Bursaspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Tabi ki lig gün geçtikçe zorlaşacak, takımlar daha hazır hale gelecek. Biz de üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Biz de bu ligin içerisinde alt tarafa yaklaşmadan üst sıralarda tutunmak ve kovalamak istiyoruz. Öncelikle ligin içerisinde güvenli bir şekilde kalmak ve daha sonra hedef çizmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Akhisar Belediyespor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'un konuğu olacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarına başladı. Tam kadro çalışmalara başlayan yeşil-siyahlılar taktik çalışırken, Bursaspor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku

Milli Takım’ı Hırvatistan karşısında alınan galibiyet nedeniyle kutlayan Buruk, son günlerde yeniden alevlenen ‘yabancı sınırlaması’ konusuna da değindi. Türk futbolunda en büyük sorunun alt yapı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, “Yabancı kuralı yeni çıkmadı, uzun zamandır var. Yabancı kuralının Milli Takım bir maç kaybettikten sonra bir bahane olarak ortaya sürülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesin olan bir şey var, Türk futbolundaki sorun yabancı sorunu değildir. Yabancı kuralı Türk futbolunun gelişiminde belki en son sıralarda yer alır. O yüzden biz önce alt yapılarımıza önem verelim, tesis yapalım, yetiştiricilerimiz olsun ve futbol kültürümüz, oyun anlayışımız olsun. Çok şey var aslında Türk futbolunda eksik olan. Yani burada ilk sıraya yabancı oyuncu sayısını koyarsak çok yanlış olur” dedi.