Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçını hangi kanal yayınlayacak?

Dünya Kupası için ya tamam, ya devam maçına çıkacak olan Türkiye A milli Fulbol takımı bu akşam Hırvatistan'la karşılaşacak. Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu şimdiden futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Kader niteliğindeki Türkiye Hırvatistan maçı nasıl canlı izlenecek? İşte detaylar...

Dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından olan Dünya Kupası’na katılmak için eleme grubunu geçmemiz gerekiyor. Türkiye Hırvatistan maçı gruptan çıkmamız için büyük önem taşıyor. Peki ülkedeki tüm taraftaları yakından ilgilendiren Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye için hangi maçların sonucu önemli?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eskişehir Yeni Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak ve ünlü Macar Hakem Viktor Kassai’nin düdük çalacağı mücadelede, Rusya iddiamızı sürdürebilmemiz için Hırvatları yenmekten başka çaremiz bulunmuyor. Türkiye Hırvatistan maçı canlı olarak TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Hırvatistan maçı canlı olarak TV 8’in internet yayını üzerinden de izlenebilecek.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

ESKİŞEHİR YENİ STADYUMU NEREDE?

SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK OLMAZSA İŞTE MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Caner, Mehmet Topal, Çağlar, Şener, Nuri, Emre Belözoğlu, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic

GÖZLER DİĞER MAÇLARDA!

Mircea Lucescu yönetimindeki ilk maçında Ukrayna’ya 2-0 yenilerek hesabı şaşan Ay-Yıldızlılar, bugün kazanıp aynı saatte başlayacak İzlanda-Ukrayna maçının sonucunu bekleyecek. Kalan iki maçında 6 Ekim’de İzlanda’yı konuk edecek Türkiye, 9 Ekim’de Finlandiya deplasmanına çıkacak. Grup liderlerin direkt Rusya biletini alacağı gruplarda en kötü ikinci elenecek, diğer 8 ikinci play-off oynayacak.