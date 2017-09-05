Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MAÇ)

Türkiye Hırvatistan’la tarihi maça hazır. Milli takımımız 2018 Dünya Kupası’na gitmek için mutlak galibiyet parolasıyla grup lideri Hırvasitan’ı konuk ediyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
I Grubu’nda 11 puanla dördüncü sırada bulunan Milliler, lider Hırvatistan’ı konuk ediyor. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak ve ünlü Macar Hakem Viktor Kassai’nin düdük çalacağı mücadelede, Rusya iddiamızı sürdürebilmemiz için Hırvatları yenmekten başka çaremiz bulunmuyor.
TV8'den naklen yayınlanacak olan mücadelenin canlı anlatımı ‘Skor'da olacak…
İLK MAÇ 1-1 BİTMİŞTİ
Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, 5 Eylül 2016’da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic’in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Caner, Mehmet Topal, Çağlar, Şener, Nuri, Emre Belözoğlu, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic
SAAT: 21.45
STAT: Eskişehir Yeni
YAYIN: TV8
HAKEM: Viktor Kassai