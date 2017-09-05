Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MAÇ)

Türkiye Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. Millilerimiz 2018 Dünya Kupası için bu maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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