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Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MAÇ)

Türkiye Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. Millilerimiz 2018 Dünya Kupası için bu maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
15:135 Eylül 2017
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Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (TÜRKİYE İÇİN TARİHİ MAÇ)

Türkiye Hırvatistan’la tarihi maça hazır. Milli takımımız 2018 Dünya Kupası’na gitmek için mutlak galibiyet parolasıyla grup lideri Hırvasitan’ı konuk ediyor. Peki Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

I Grubu’nda 11 puanla dördüncü sırada bulunan Milliler, lider Hırvatistan’ı konuk ediyor. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak ve ünlü Macar Hakem Viktor Kassai’nin düdük çalacağı mücadelede, Rusya iddiamızı sürdürebilmemiz için Hırvatları yenmekten başka çaremiz bulunmuyor.

TV8'den naklen yayınlanacak olan mücadelenin canlı anlatımı ‘Skor'da olacak…

05 Eylül 2017 Milli maç öncesi forma satışları tavan yaptı 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eskişehir'de oynanacak Türkiye - Hırvatistan mücadelesi öncesi forma satışları tavan yaptı. İlgili Haberi Oku

İLK MAÇ 1-1 BİTMİŞTİ

Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, 5 Eylül 2016’da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic’in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Caner, Mehmet Topal, Çağlar, Şener, Nuri, Emre Belözoğlu, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic

SAAT: 21.45

STAT: Eskişehir Yeni

YAYIN: TV8

HAKEM: Viktor Kassai

Son güncelleme: 15:16 | 05.09.2017
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