Kader sınavı bu akşam! Türkiye Hırvatistan maçı tüm detayları | Muhtemel 11’ler

Ukrayna yenilgisi ile sarsılan Ay-Yıldızlı takım Eskişehir’de I Grubu’nun liderini konuk ediyor. 21.45’te başlayacak maç, kaderimizi belirleyecek. Maçın canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle olacak...

A Milli Futbol Takımı, kader sınavında… Ay-Yıldızlılar, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için ya tamam ya devam maçına çıkıyor.

I Grubu'nda 11 puanla dördüncü sırada bulunan Milliler, lider Hırvatistan'ı konuk ediyor. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve ünlü Macar Hakem Viktor Kassai'nin düdük çalacağı mücadelede, Rusya iddiamızı sürdürebilmemiz için Hırvatları yenmekten başka çaremiz bulunmuyor.

TV8’den naklen yayınlanacak olan mücadelenin canlı anlatımı ‘Skor’da olacak…

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Caner, Mehmet Topal, Çağlar, Şener, Nuri, Emre Belözoğlu, Oğuzhan, Hakan, Arda, Burak

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic

SAAT: 21.45

STAT: Eskişehir Yeni

YAYIN: TV8

HAKEM: Viktor Kassai

MAÇ BAŞLIYOR

GÖZLER İZLANDA’DA

Mircea Lucescu yönetimindeki ilk maçında Ukrayna'ya 2-0 yenilerek hesabı şaşan Ay-Yıldızlılar, bugün kazanıp aynı saatte başlayacak İzlanda-Ukrayna maçının sonucunu bekleyecek. Kalan iki maçında 6 Ekim'de İzlanda'yı konuk edecek Türkiye, 9 Ekim'de Finlandiya deplasmanına çıkacak. Grup liderlerin direkt Rusya biletini alacağı gruplarda en kötü ikinci elenecek, diğer 8 ikinci play-off oynayacak.

Rakip Hırvatistan`da Ivan Rakitic kadrodan çıkartıldı A Milli Takımımızın rakibi Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Ivan Rakitic, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. İlgili Haberi Oku

BURAK VE ARDA 11’E

Kosova maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Ukrayna deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın bugün maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Mircea Lucescu, idmanlarda özel olarakilgilendiği yıldız golcüyü ileri uçta tek forvet olarak oynatacak.

Ukrayna'da 11'de olan Cenk, kulübeye geçecek. Arda da büyük bir olasılıkla ilk 11'de olacak. Kosova maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Ukrayna deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın bugün maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Teknik Direktör Mircea Lucescu, idmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız golcüyü ileri uçta tek forvet olarak oynatacak. Ukrayna'da 11'de olan Cenk, kulübeye geçecek. Arda da büyük bir olasılıkla ilk 11'de olacak.