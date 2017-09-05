Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Eurobasket 2017’de kritik maç)

Eurobasket 2017 D grubunda 4. maçlar bugün başlıyor. A Milli Erkek Baksetbol Takımımız, bugün Belçika'yı ağırlıyor. Sırbistan yenilgisi sonrası yara sarmak isteyen Türkiye, Belçika'yı mutlak yenmek istiyor. Peki Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Eurobasket 2017’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün Sırbistan’a 80-74 mağlup olarak kritik bir maçı kaybeden Türkiye, bu akşam grubun dişli ekiplerinden Belçika’yla karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73’lük skorla mağlup olmuş, ardından Büyük Britanya’yı 84-70 yenmeyi başarmış, son olarak ise Sırbistan 80-74 mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Belçika’nın ise 3 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

SON MAÇ LETONYA İLE

Bu akşam Belçika ile Eurobasket 2017 D grubu 4. maçına çıkacak olan A Milli Erkek Baksetbol Takımımız 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45’te Letonya ile karşılacak ve grup maçlarını tamamlayacak.