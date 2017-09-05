Tamer Tuna: Taraftar beklentiyi yükseltmesin

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu sene için taraftarların çok fazla bir beklenti içerisine girmemesi gerektiğini ifade ederek, “Beklenti, Göztepe önümüzdeki sene Süper Lig'de devam eden bir takım olmalı. Taraftarın beklentisi iyi bir Göztepe izlemek olsun” dedi.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında ligde oynadıkları 3 maçlık sürece sonuç anlamında bakmadığını söyleyerek, “16 oyuncusu yeni olan bir takım var. Göztepe ligde yeni, hocası yeni. Benim için oyuncuların sahada göstereceği pozitif anlayış ve Göztepe’nin farkı nasıl oluşturacağı önemliydi. Ligde hiç kolay maç yok. Trabzonspor ve Fenerbahçe’den 4 puan çıkardık. Takımım oyun anlamında iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonra da oyun anlamında bunun üzerine koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sene için taraftarların çok fazla bir beklenti içerisine girmemesi gerektiğini de ifade eden Tuna, “Beklenti, Göztepe önümüzdeki sene Süper Lig’de devam eden bir takım olmalı. Taraftarın beklentisi iyi bir Göztepe izlemek olsun” diye konuştu.

“Stoper alacağız”

Transferin son günlerinin yaklaşıyor olması nedeniyle oyuncu temaslarını hızlandırdıklarını da kaydeden Tamer Tuna, gerçekleşmeyen 1-2 oyuncu transferi olduğunu belirterek, “Görüşmenin sonuna geldiğimiz oyuncular var. Ekonomik koşullar da uyarsa transfer gerçekleşecek. Yabancı bir stoper alacağız. Hücum hattına da transfer düşüncemiz vardı ama önceliğimiz stoper” açıklamasında bulundu.

“Kolay deplasman olmayacak”

Ligin 4. haftasında Osmanlıspor’un konuğu olacaklarını hatırlatan Tuna, “Kolay bir deplasman olmayacak. Burada bizim ne olduğumuz önemli. Bizim yapacaklarımız ve hala yapamadıklarımız var ama ortaya koyduğumuz iyi şeyler de var. Osmanlıspor deplasmanından İzmir’e iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yabancı sınırı tartışmaları

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ‘izleyecek Türk oyuncu bulamadığı’ yönündeki serzenişiyle ortaya atılan yabancı oyuncu sınırlaması hakkında da görüşlerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Eldeki imkanlarla, yabancı sınırlaması olsaydı böyle bir kadroyu kuramazdık. Ligde kalıcı olacaksak yabancı hakkımızı sonuna kadar kullanmak zorundaydık. Yabancı transferinin şansı geniş çerçevede bakabiliyorsunuz. Biz 900’e yakın oyuncu izledik. Çok zor bir süreçti bizim için. Yabancı kontenjanının tartışılması çok doğal. Kimsenin memnun olmadığı bir Milli takım gidişatı var. Ben de yabancı kuralını eleştirebilirim. Bu çok kolay. Ben buraya geldiysem bu şartları eleştirmem doğru değil. Milli takımda da bu durum böyle. Teknik adam tercihi yapılıyor ve hemen eleştiriliyor. Ben Lucescu ile de çalıştım. Milli takımın durumu zaten ortadaydı” dedi.

İlerleyen süreçte kendilerinin de ay-yıldızlı formaya hizmet edecek oyuncu vereceklerini vurgulayarak Tuna, “Ligde yavaş yavaş süre aldıklarında bunu göreceğiz. Yurt dışında da yabancı sayısı sınırız olan ama milli takım düzeyinde başarılı olan çok ülke var. Bence değerlendirilmesi gereken altyapılar. Yetiştirebilmek ve yetiştirdiğini kullanabilmek önemli” diye konuştu.