Son dakika! Türkiye, Belçika’yı mağlup etti ve EuroBasket 2017’de adını bir üst tura yazdırdı

EuroBasket 2017'de grubumuzdaki dördüncü maçımızda Belçika ile karşı karşıya geldik. 12 Dev Adam müthiş mücadelesiyle parkeden 78-65 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda dördüncü maçına çıkan Türkiye, Belçika ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran seyircimiz önünde parkeden 78-65 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Türkiye, gruptaki son maçında 7 Eylül’de Letonya ile saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele bir üst turdaki rakibimizi de belirleyecek.

Belçika karşısında ilk iki çeyrekte üstün bir oyun sergileyen ve bölüm bölüm farkı iki hanelere çıkaran Türkiye, ilk periyodu 23-14, ikinci çeyreği ise 40-33 önde geçti. Üçüncü çeyrekte Belçika etkili alan savunması ile takımımızı zorlarken öne geçmeyi de zaman zaman başardı. Buna rağmen 12 Dev Adam üçüncü çeyreği 55-53 önde kapattı.

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Son iki maçın aksine üç sayı çizgisinin gerisinden istediğimiz etkinliği sağlayamazken özellikle Semih Erden’in boyalı alanda kurduğu üstünlükle oyuna tutunduk. Son çeyrekte dar ve fiziksel olarak nispeten yetersiz rotasyonumuz nedeniyle yorgunluk baş gösterirken son dakikalarda oyun başa baş bir hal aldı. Bu noktada taraftarın da desteği ve savunmadaki agresifliğimizle birlikte Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu’nun devreye girmesiyle 10-0’lık bir seri bulduk ve maçı koparmayı başardık.

Takımımızda Semih Erden 12 sayı ve 5 asistle adeta galibiyeti getirirken Furkan Korkmaz 14 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Belçika’da ise Van Rossom 13 sayı 5 ribaund ve 3 asist kaydetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Saverio Lanzarini, Milan Nedovic, Ferdinand Pascual

Türkiye: Erkan 3, Doğuş 2, Sinan 3, Cedi 10, Barış 9, Semih 12, Melih 12, Furkan 2, Sertaç 5, Furkan Korkmaz 14, Kenan 6

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Belçika: Lacomte 5, Van Rossom 13, Hervelle 3, Mwema, Tabu 6, Serron 7, Salumu 7, Gillet 10, De Zeeuw 9, Tumba 3, Bako 2

Başantrenör: Eddy Casteels

1. Periyot: 23-14 (Türkiye)

Devre: 40-33 (Türkiye)

3. Periyot: 55-53 (Türkiye)