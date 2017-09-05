Sezgin Coşkun, Elazığspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, stoper Sezgin Coşkun ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor stoper Sezgin Coşkun ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren bordo-beyazlı ekip, son transferini alternatifi bulunmayan stoper mevkiine yaptı. Futbolseverlerin Eskişehirspor’dan tanıdığı ve bonservisi Sakaryaspor'da bulunan Sezgin Coşkun ile temaslarını sürdüren Elazığspor, kente davet ettiği Sezgin ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor ile yaptığı yeni sezon sözleşmesini fesheden tecrübeli stoperin yarın resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Uzun yıllar Eskişehirspor forması giyen ve süper lig kariyerinde toplam 163 maçı bulunan 33 yaşındaki Sezgin Coşkun sırasıyla Eyüpspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Ankaragücü formaları giyerken, son olarak sezon başında Sakaryaspor'a transfer olmuştu. Elazığspor, Aras`ı renklerine bağladı Elazığspor geçen sezon Malatyaspor'da forma giyen Ahmet Aras'a 2 yıllık imza attırdı. İlgili Haberi Oku