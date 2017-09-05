Samet Aybaba’dan yabancı sınırına yorum: Keşke bizi dinleselerdi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tartışılan yabancı sınırıyla ilgili, "Sadece yabancılarla değil altyapılara verilmeyen değerlerle, tesisleşmedeki eksikliklerle, eğitimcilerin doğru eğitilmemesi ile ilgili biz bunları yıllardır söylüyoruz. Ama yönetenler maalesef bu bölümle ilgili değiller. Keşke bizi dinleselerdi" dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Carl Medjani, John Boye ve Elderson katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba Kayserispor’un coşkulu ve tempolu oynadığını belirterek, “Bir takım maçlarını izledik analiz yapıyoruz. Sahamızda coşkulu ve istekli oynayan, taraftarımızın da desteğiyle bazı şeyleri yukarıya çıkarmaya çalışan bir takımız. Kazanmak istiyoruz. İç sahada mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz iyi, oyuncularımızın bazıları milli maçlarda. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular katılacaklar. Çok kısa sürede onların adaptasyonunu sağlayıp kadronun içerisine sokmaya çalışacağız” dedi.

“Sonuç kötü bir yere gelince akıllarına geldi”

Yabancı sınırıyla ilgili çıkan tartışmaların sorulması üzerine Aybaba, “Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu söylediklerimden ansiklopedi yapılır. Anlattık, söyledik ‘böyle olmaz’ dedik. ‘Yapmayın’ dedik. Sadece yabancılarla değil altyapılara verilmeyen değerlerle, tesisleşmedeki eksikliklerle, eğitimcilerin doğru eğitilmemesi ile ilgili. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Ama yönetenler maalesef bu bölümüyle ilgili değiller. Sonuçta çok kötü bir yere gelindiğinde akıllarına geldi. Keşke bizi dinleselerdi” diye konuştu.

Barrios: “Üç puan için elimizden geleni yapacağız”

Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Leandro Barrios ise, “Sahamızda oynayacağız. İçerideki bütün maçları kazanmalıyız. Bu hafta yoğun bir çalışma yapacağız. Maçımıza odaklanacağız. Konsantre olacağız. Bu hafta sonu üç puan almak için elimizden geleni yapacağız. Kayseri ve Sivas arasında büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Daha doğrusu bir derbi olduğunu da söyleyebilirim. İnanıyorum ki kazanacağız” dedi.

Erdal: “Galip gelmek istiyoruz”

Takım kaptanı Ziya Erdal da, “Belki lige puan olarak istediğimiz gibi başlayamadık. Ama kendi sahamızda farklı oynayan bir takımız. İyi oynayan bir takımız taraftarımızla bütünleşip sahamızda iyi maç çıkarıyoruz. Zor maç olacak zoru kolay yapacak olan bizleriz. Hafta sonu galip gelmek istiyoruz. İnşallah taraftarımızda yanımızda olur” dedi.