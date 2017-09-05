Sakatlanan Robin van Persie’nin maaşını FIFA ödeyebilir

Hollanda’nın Fransa ile yaptığı maçta sakatlanan Robin van Persie'nin oynayamayacağı dönemin ücretini FIFA’nın ödemesi gündemde.

2018 Dünya Kupası eleme grup maçında Hollanda’nın Fransa ile yaptığı maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, sahalardan uzun bir süre uzak kalacak. Oyuncunun görev yapamayacağı dönemde alacağı ücreti FIFA ödemek zorunda kalabilir.

FIFA, futbolcuların sakatlıkları nedeniyle kulüpleri tazmin etmek için oluşturulan Kulüpleri Koruma Programı'nı onaylamıştı.

Eğer bir futbolcu, A Milli Takım kampında ya da maçta sakatlanırsa, çeşitli kapsam sınır ve şartları içinde, futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne ödeniyor.

Bu sigorta ile hem milli takıma futbolcu yollayan kulüplerin hem de futbolcuların haklarını gözetiyor. Profesyonel futbolcu geçici sakatlık teminatı, futbolcuların sabit ücretlerini hem de maç başı ücretlerini kapsıyor. A Milli Takım kadrosunda yer alan oyuncular; kamp dönemi sırasında yaşayacağı sakatlık karşılığında, sahadan uzak kalacağı dönem boyunca kontratında yazılı olan maç başı ücretini alabilecek. Ayrıca garanti paralar da sigorta kapsamında.

Zaten sakat olarak kampa katılan ve bu durumuna rağmen oynatılan Robin Van Persie’nin sahalardan uzak kalacağı dönemdeki ücretlerin sigortaca karşılanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FIFA tarafından maddi ödeme yapılacak maçlar, FIFA uluslararası maç takvimi dahilinde oynanan maçlarda ve FIFA Futbolcu statüleri ve transferleri talimatında belirtilen serbest bırakılma dönemlerini içeriyor.

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