Rio 2016 Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Nuzman rüşvet suçlamasıyla sorgulandı

Rio 2016 Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Nuzman, IOC'nin 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehrin belirlendiği süreçle ilgili açtığı soruşturma kapsamında sorgulandı. Nuzman ve Brezilya Olimpiyat Komitesi IOC delegelerine rüşvet vermekle suçlanıyor.

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Brezilya polisi, Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Nuzman’ı sorguladı. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibinin belirlendiği oylamada Brezilya’nın Afrika ülkelerinin delegelerine rüşvet verdiği iddası üzerine başlattığı soruşturma Nuzman’a kadar uzandı. Geçen mart ünlü Fransız gazetesi Le Monde’da yer alan iddiaya göre 2009’da; 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak ülkenin belirlendiği 121. IOC Kongresi’nden üç gün önce Brezilyalı bir işadamı bir IOC üyesinin oğluna yüklü bir ödeme yapmış ve bu rüşvet ile Brezilya olimpiyat oyunlarını düzenlemeyi garantilemişti. İddialara göre eski IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonu) Başkanı Lamine Diack’ın oğlu Papa Massata Diack’a, Virgin Adaları’nda kurulan ‘off-shore’ bir şirket üzerinden 2 milyon ABD Doları ödendi.

Brezilya’da yayın yapan O’Globo ise Nuzman’ın IOC’nin Afrika ülkelerinden delegelerinin oylarını satın aldığından şüphelenildiğini iddia etmişti. Bunların üzerine IOC’nin başlattığı ve “Unfair Play” (Adaletsiz Oyun) adı verilen ve Fransız savcı Jean-Yves Lourgouilloux ve Brezilya Federal Polisi tarafından 9 ay önce başlatılan operasyon, bu günlerde hız kazandı.

Reuters’ın edindiği bilgiye göre Brezilya polisi Brezilya Olimpiyat Komitesi’nde ve Nuzman’ın evinde arama yaptı. Nuzman’ın operasyonun hedeflerinden yalnızca biri olduğu ifade edildi. Brezilya Federal Polisi yaptığı açıklamada arama ve yakalama emriyle operasyonu yürüttüklerini açıklamıştı. Fransız savcılarının da soruşturmaya katıldığı belirtilirken Fransız yargıç Renaud van Ruymbeke, Nuzman’ı evinden alan polis ekibiyle birlikte operasyonda yer alıyor.

Bahsi geçen iş adamının “Kral Arthur” lakabıyla bilinen Arthur Soares olduğu ve kendisi ile partneri Eliane Cavalcante hakkında yakalama kararı olduğu O’Globo ve federal polis tarafından ifade ediliyordu. Operasyon başladıktan sonra Cavalcante yakalanırken Soares ile ilgili bir gelişme henüz bulunmuyor. Nuzman cephesinden henüz bir açıklama gelmezken operasyonun gelecek günlerde derinlik kazanması bekleniyor.